В МОК готовы оказать Валиевой психологическую помощь

Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация готова при необходимости оказать российской фигуристке Камиле Валиевой психологическую помощь.

«Возможно, психологическая помощь Валиевой действительно необходима. Мы готовы к оказанию помощи. Главное, чтобы помощь была оказана членами ее команды», — передает слова Адамса «РИА Новости».

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Также она является действующей чемпионкой мира.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее сообщалось, под каким номером выступит Валиева в короткой программе на Олимпиаде-2022.