Российский саночник рассказал, чего не хватало во время ОИ

Саночник российской сборной Семен Павличенко, который вернулся в Россию после выступлений на Олимпийских играх в Пекине, рассказал, по чему скучал во время Игр.

«Впереди чемпионат России, надо сейчас домашней еды наесться. В Китае супчиков не хватало – там супы невкусные, хочется борща или с макаронами! Домой хотелось сильно – к жене, с детьми поиграться, к бабушке в Сибирь съездить: в Братск, где я родился», — цитирует Павличенко «Чемпионат».

Павличенко в соревнованиях саночников-одиночников финишировал на 10-м месте. Лучшим из россиян стал Роман Репилов, он – 9-й. Александр Горбацевич занял 14-е место. Обладателем золотой награды стал немец Людвиг Йоханнес. Он взял лидерство сразу после первой попытки.

В соревнованиях у женщин российская саночница Татьяна Иванова стала третьей. Это первая награда в истории женского санного спорта в России.

Всего у сборной России на Олимпиаде в Пекине уже 13 наград (3-4-6).

Ранее Роман Репилов эмоционально отреагировал на свое неудачное выступление.

«Чему мне быть довольным? Девятым местом? Я увидел, что нереально бороться. Кому оно надо это место?», — отметил он.