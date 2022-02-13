Норвежский журналист о Вяльбе: это я должен потребовать от нее извинений

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт, который конфликтует с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, рассказал о желании встретиться с ней и обсудить решение проблемы.

«Это я должен потребовать от нее извинений, но я бы предпочел встретиться с ней и обсудить, как следует решать эти проблемы в будущем. И услышать, что, по ее мнению, на самом деле произошло в Сочи. Я уверен, что у нее тоже есть интересная точка зрения на этот счет», — передает слова Сальтведта «Чемпионат».

Также он опроверг информацию о том, что Вяльбе ждет извинений от короля Норвегии.

«Я ответил, что не знаю, что, как мне кажется, только король Харальд может нас помирить», — добавил Сальтведт.

Напомним, после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 Сальтведт заявил, что нашего лыжника и всех российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине, из-за чего Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

Помимо золотой медали на Олимпиаде в Пекине у Большунова есть также серебряная награда в гонке с раздельным стартом. Благодаря ей он стал самым титулованным олимпийским лыжником в истории России.

Ранее лыжник Девон Кершоу рассказал, что его шокирует в системе отбора российских лыжников на гонки.