Кершоу: в России очень политизированная система отбора лыжников

Канадский лыжник Девон Кершоу в подкасте Faster Skier рассказал, что его шокирует в системе отбора российских лыжников на гонки.

«В России очень политизированная система отбора лыжников на гонки. Если ты Большунов, то можешь выбирать абсолютно любую гонку. Так происходит всегда. Непряева тоже может сама решать, где ей выступать. Но есть другие ребята, такие как Спицов. Даже его медали ничего не гарантируют в России, в отличие от любой другой страны. Это шокирует», — сказал Кершоу.

На Олимпийских играх в Пекине лыжники принесли в копилку сборной России уже пять медалей: Александр Большунов стал первым в скиатлоне и вторым – в гонке с раздельным стартом. Денис Спицов и Наталья Непряева завоевали серебряные награды в скиатлоне. А женская сборная стала победителем в эстафетной гонке.

Сегодня на Олимпиаде в Пекине пройдет мужская эстафетная гонка. Начало в 10.00 по московскому времени.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о панике норвежских лыжников на Олимпиаде-2022.

«Норвежцы очень сильно стрессуют в лыжах. Выезжают за счет Йохауг только», — отметил Губерниев.