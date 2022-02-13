В МОК отреагировали на политическое заявление украинского спортсмена на ОИ-2022

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби отреагировал на заявление украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде в Пекине. Слова Дюби передает «Матч ТВ».

После своего выступления Гераскевич показал плакат с надписью «Нет войне на Украине!».

«Да, происходят войны. Те или другие. Мы можем только сочувствовать тем, кто оказался в зоне военных действий. Я бы не стал уходить ни в какие обобщения. Президент МОК объяснил, что такое олимпийское перемирие и в чем его плюс. Мы хотим, чтобы все страны серьезно относились к этому принципу, тогда мы будем жить в более безопасном мире. Тогда люди из разных стран смогут общаться, жить вместе в Олимпийской деревне», — сказал Дюби.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины выступил с заявлением, в котором призвал к мирной жизни во время Олимпийских игр — 2022.