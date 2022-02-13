Николишин рассказал, что его больше всего беспокоит в игре сборной России по хоккею на ОИ

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от команды Чехии в матче олимпийского хоккейного турнира (6:5 ОТ). Его слова передает «Чемпионат».

«Сегодня не нужно было ставить Федотова. Он отыграл две игры, зачем его ставить на матч, который ничего не решает? Нужно было дать отдохнуть. Но он сделал много сэйвов. К нему вопросов сегодня мало. Очень сильно беспокоит игра в атаке, а особенно сильно — игра звена Шипачева. Оно абсолютно бездействует, в зону войти не может. Такое количество брака на уровне сборной недопустимо», — сказал Николишин.

У сборной России заброшенные шайбы на счету Владимира Ткачева, Никиты Нестерова, Кирилла Семенова, Арсения Грицюка и Андрея Чибисова. У чехов отличились Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гика и Либор Шулак.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Матч 1/4 финала подопечные Жамнова сыграют 16 февраля.

Ранее Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о судействе в матче олимпийского турнира против команды Чехии.