Стало известно, под каким номером выступит Валиева в короткой программе на ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в короткой программе на Олимпиаде в пекине под 26-м номером.

Также стало известно, что россиянка Александра Трусова выступит под 28-м номером, а Анне Щербаковой выпал 29-й номер.

Соревнования в короткой программе пройдут 15 февраля в 13:00 по московскому времени.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американская журналистка Кристин Бреннан после ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине задала ряд вопросов российской фигуристке Диане Дэвис о Камиле Валиевой.