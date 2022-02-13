Литовская спортсменка высказалась о российских фигуристах

Призер чемпионатов Европы и мира литовская фигуристка Маргарита Дробязко оценила перспективы российской пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Ее слова передает «Чемпионат».

«Два балла — маленький разрыв. У Синициной и Кацалапова все еще большие шансы на золото! С другой стороны, можно переместиться как вверх, так и вниз. Но этого совсем не хотелось бы», — сказала Дробязко.

«Чемпионату».

Российская пара после ритм-танца располагается на второй строчке, отставая лишь от французов Габриэллы Пападакис и Гийоме Сизерону. Медали в танцах на льду будут разыграны 14 февраля.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине.