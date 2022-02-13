Губерниев о выступлении Цветкова на ОИ-2022: это наша народная забава

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя четвертое место биатлониста Максима Цветкова в спринте, заявил, что создавать проблему в спринте и преодолевать ее в пасьюте — это русская народная забава. Его слова передает «Матч ТВ».

«Стрельбу нужно наладить. Физически хорошо готов Логинов и Латыпов, а Цветков ходом обыграл Серохвостова и Логинова, но четыре промаха для Саши чересчур много. Максим поборется за медаль в гонке преследования: это наша народная забава — создавать проблему в спринте и преодолевать ее в пасьюте. Латыпову нужно было на промах меньше, чтобы рассчитывать на медаль в пасьюте», — сказал Губерниев.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский призер Владимир Драчев высказался о выступлениях россиян в спринте на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты принесли в копилку сборной лишь одну медаль. Кристина Резцова и Александр Логинов стали третьими в смешанной эстафете.