Губерниев заявил о панике норвежских лыжников на Олимпиаде-2022

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей лыжной эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

«Норвежцы очень сильно стрессуют в лыжах. Выезжают за счет Йохауг только. Иверсена поставили на первый классический этап, хотя он пропустил 15 километров. На мой взгляд, у норвежцев паника. Так что у мужиков отличные шансы. Мы будем бороться за золото», – сказал Губерниев.

Мужская смешанная эстафета начнется 13 февраля в 10:00 по московскому времени.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Губерниев заявил, что на призывы экс-главы WADA Дика Паунда пропустить несколько Олимпиад до решения проблем с допингом в России никто серьезно реагировать не будет.