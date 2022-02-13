Американский тренер прокомментировал допинг-скандал с Валиевой

Американский тренер Рафаэль Арутюнян поделился мыслями о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает «Р-Спорт».

«Сегодня юридически выступающий на взрослых соревнованиях 15-летний фигурист не несет никакой ответственности даже в случае нарушения существующих правил. И вообще непонятно, почему переходный возраст определен именно в 15 лет, а не в 15 лет и три месяца. Должна быть какая-то логика при определении переходного возраста. Неужели она заключается в том, чтобы допускать на соревнования неподвластных юрисдикции ISU спортсменов?» – сказал Арутюнян.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Валиевой.