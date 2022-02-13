Геркус о Валиевой: WADA, МОК и ISU превратились в клоунов и стреляют в голову фигурному катанию

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале поделился мнением о допинг-скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Если антидопинговая борьба сжирает таких невероятных, немыслимых спортсменок, как Камила Валиева, то не нужна эта борьба. Система сломалась, сломались правила. WADA, МОК и ISU превратились в клоунов и стреляют даже не в ногу. Прямо в голову фигурному катанию. Если забанят Камилу, это самоубийство руководства фигурного катания, олимпийского движения. Их задача была сберечь и приумножить олимпийский дух, дух праздника», – написал Геркус.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте Валиевой.