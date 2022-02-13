Уткин о допинге Валиевой: захотите найти – найдете, нулевая терпимость неприемлема

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Уоррен Баффет сказал: если я поеду за рулем из Нью-Йорка в Эл-Эй, а за мной все это время будет ехать полицейская машина, то я к середине поездки лишусь прав. Тем самым он объяснил, что метод «нулевой терпимости» порочен. Если говорить о моем личном отношении к «делу Валиевой» – я опираюсь на Баффета. Захотите найти – найдете. Не по дороге в Эл-Эй, так по дороге обратно. Нулевая терпимость – она неприемлема сама по себе», — написал Уткин.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее американское СМИ выпустило статью в поддержку Валиевой.