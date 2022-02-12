Депутат Госдумы ответил члену МОК, призвавшему Россию пропустить несколько Олимпиад

Депутат Государственной думы РФ Сергей Бурлаков ответил на высказывание экс-главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Паунда, который посоветовал России пропустить две-три ближайшие Олимпиады.

Паунд высказался по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой и заявил, что российским спортсменам нужно пропустить ближайшие Игры, пока ситуация с допингом не будет взята под контроль.

«Неслыханная дерзость. Во-первых, CAS рассмотрит дело Камилы Валиевой только завтра. Этичным было бы хотя бы дождаться решения заседания суда, а потом публиковать столь громкие заявления.

Во-вторых, его высказывание обесценивает все постулаты олимпийского движения. Только подумайте, член МОК предлагает великим российским спортсменам, чьи имена навсегда вошли в мировую спортивную историю, забыть об Играх лет так на 8-12. Александру Большунову, Наталье Непряевой, Юлии Ступак?

Надеюсь, Ричард Паунд понимает, что сборная России — это не просто словосочетание, это люди, судьбы и великие победы!» — написал депутат в Instagram.

Напомним, что 8 февраля российская фигуристка Камила Валиева была отстранена, так как ее проба показала наличие в организме триметазидина. На следующий день спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA на приостановку отстранения Валиевой.

Ранее сообщалось, что американское издание The Washington Post выпустило статью в поддержку Валиевой.