Олимпийская чемпионка Степанова: сделала все, чтобы Путин полюбил лыжи

Российская лыжница Вероника Степанова после победы в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине порассуждала об интересе президента России Владимира Путина к лыжным гонкам.

Напомним, ранее Степанова высказала огорчение, что Путин не включил лыжные гонки в список своих любимых видов спорта.

«Мои слова, что Путин недостаточно обращает внимание на лыжи? Надеюсь, сегодня я сделала все возможное, чтобы президент полюбил лыжи. Неужели после такого он не будет смотреть лыжные гонки?» — приводит слова спортсменки Sport24.

12 февраля Степанова в составе сборной России завоевала золотую медаль в эстафете на Играх-2022. Россиянки опередили своих ближайших конкурентов, сборную Германии, на 18,2 секунды. Бронзовая медаль досталась Швеции.

В составе сборной России помимо Степановой выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Ранее сообщалось, что Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в лыжных гонках