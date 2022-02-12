Нападающий сборной России по хоккею Чибисов: чехи нас провоцировали

Форвард сборной России по хоккею Андрей Чибисов прокомментировал поражение в матче с Чехией (5:6 ОТ) в рамках третьего тура группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

«Чехи симулировали? Они провоцировали, а нам давали нелепые удаления.

А когда должны были им давать удаления, судьи почему-то не реагировали. Такое здесь судейство… Не стоит их обвинять, нужно просто фокусироваться на своей игре», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Матч 1/4 финала национальная команда сыграет 6 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об удалении хоккеиста сборной России Дмитрия Воронкова в матче с Чехией.