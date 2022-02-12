Расписание Олимпиады-2022 на 13 февраля

В десятый день Олимпийских игр — 2022 в Пекине-2022 разыграют семь комплектов медалей.

Горные лыжи

8:45 (с 5:15 первый заезд) Мужчины. Гигантский слалом (участники от России: Александр Андриенко, Иван Кузнецов)

Лыжи

10:00 Мужчины. Эстафета 4х10 км (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов)

Биатлон

12:00 Женщины. Гонка преследования (Кристина Резцова (стартует 6-я), Ульяна Нигматуллина (13-я), Ирина Казакевич (20-я), Светлана Миронова (47-я))

Биатлон

13:45 Мужчины. Гонка преследования (Максим Цветков (стартует 4-й), Эдуард Латыпов (11-й), Даниил Серохвостов (19-й), Александр Логинов (38-й))

Шорт-трек

14:44 (14:35 — финал В) Эстафета, 3000 метров. Женщины

Команда России участвует в финале В.

Шорт-трек

15:14 (с 14:00 четвертьфиналы) 500 метров. Мужчины (Павел Ситников, Константин Ивлиев)

Конькобежный спорт

16:56 500 метров. Женщины (Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина)

Керлинг

4:05 Мужчины, 6 сессия Россия — Италия.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Игр-2022 после девятого дня соревнований.