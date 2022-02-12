Быков рассказал, что его настораживает в игре сборной России перед плей-офф ОИ

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, что ждет от плей-офф Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Перед играми на вылет настораживает, что нужно учиться сдерживать эмоции. Молодежи лучше направить их в борьбу у ворот, добивать шайбу, вылезать из углов. Два первых матча мы неплохо играли в обороне. Тренерский штаб сбалансирует игру перед плей-офф.

Наш голкипер, несмотря на то что пропустил шесть, сегодня играл очень надежно во многих эпизодах. Так что в плей-офф начинаем заново. С холодной головой и горячим сердцем, а дальше выигрываем», – приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Матч 1/4 финала национальная команда сыграет 6 февраля.

Ранее сборная России проиграла Чехии (5:6 ОТ) в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.