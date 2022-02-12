Результаты соревнований Олимпиады 12 февраля

12 февраля было разыграно шесть комплектов медалей на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Медали дня

Лыжные гонки, эстафета, женщины

1. Россия

2. Германия

3. Швеция

Сноуборд, сноуборд-кросс, микст

1. США

2. Италия

3. Канада

Конькобежный спорт, 500 м, мужчины

1. Гао Тинъюй (Китай)

2. Ча Мин Кю (Южная Корея)

3. Ватару Морисиге (Япония)

Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины

1. Мариус Линдвик (Норвегия)

2. Рёю Кобаяси (Япония)

3. Карл Гайгер (Германия)

Биатлон, спринт, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Кентен Фийон Майе (Франция)

3. Тарьей Бё (Норвегия)

Скелетон, женщины

1. Ханна Найзе (Германия)

2. Жаклин Нарракотт (Австралия)

3. Кимберли Бос (Нидерланды).

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Игр-2022 после девятого дня соревнований.

Отечественные спортсмены имеют в своем активе 13 наград: три золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых.