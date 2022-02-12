Российский биатлонист признался в своей неконкурентоспособности на ОИ

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов рассказал о своих ощущениях от выступления на Олимпийских играх в Пекине.

«Пока от гонки только расстройство. Ощущения явно не такое, как было на Кубке мира. Даже самые тяжелые гонки я был конкурентоспособен, а здесь абсолютно нет. Сегодня я пытался ехать первый круг потише, чтоб меня не накрыло к концу, но это не получилось — я ехал тихо, но меня все равно накрыло. Завтра я просто начну с первого круга долбить, и на сколько хватит», — передает слова Серохвостова «Чемпионат».

Сегодня Серохвостов финишировал на 19-м месте в спринте. В предыдущей гонке он не участвовал.

Лучшим из россиян в сегодняшней гонке стал Максим Цветков. Он расположился на четвертой позиции. Эдуард Латыпов и Александр Логинов финишировали 11-м и 38-м соответственно. Победителем стал Йоханнес Бё, серебряная медаль в активе французского биатлониста Кентена Фийона Майе, тройку замкнул Тарьей Бё.

Следующая гонка у мужчин состоится 13 февраля.

Пока у отечественных биатлонистов лишь одна медаль на Играх — бронза в смешанной эстафете.

Ранее Владимир Драчев высказался о выступлениях российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде в Пекине.