Российский конькобежец о своем провале на ОИ: я обосрался по всем фронтам

Российский конькобежец Артем Арефьев эмоционально отреагировал на результаты своего выступления на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

«Я обосрался по всем фронтам! На протяжении трех лет я проживаю это каждый раз, и вот это случилось снова. Все это время я жил олимпийской мечтой, что не обосрусь здесь, что у меня получится. Но сегодня все сложилось совсем не так, как должно было. Ощущение, что у меня отняли мечту, несмотря на то, что я сам ее упустил», — передает слова Арефьева РИА «Новости».

Сегодня Арефьев стал седьмым, показав лучший результат среди всех конькобежцев сборной России. Он проиграл победителю заезда, китайцу Гао Тинъюю, 0,24 секунды. Другие россияне, Виктор Муштаков и Руслан Мурашов, стали 9-м и 10-м соответственно.

На Олимпиаде в Пекине у российских конькобежцев пока нет ни одной медали.

Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Игры завершатся 20 февраля.

На данный момент в активе сборной России 13 медалей.

Ранее Владимир Драчев прокомментировал неудачное выступление российского биатлониста Александра Логинова в спринте на Олимпийских играх в Пекине.