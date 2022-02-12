В Госдуме рассказали, что может повлиять на решение CAS по делу Валиевой

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что особые политические спецзадания могут повлиять на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Судьи CAS должны выносить решения по справедливости, а не исходя из национальных интересов собственной страны. Но когда речь идет о российском спортсмене, нельзя быть уверенным вообще ни в чем. Русофобские настроения и какие-то особые политические спецзадания могут повлиять на решение CAS», — цитирует Журову Sport24.

Онлайн-заседание CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой состоится 13 февраля в 15.30 по московскому времени.

11 февраля CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

Камила Валиева, а также другие российские фигуристки — Анна Щербакова и Александра Трусова заявлены от России для участия в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что у него состоялся телефонный разговор с Камилой Валиевой и отметил оптимистичный настрой фигуристки.