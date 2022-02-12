Вяльбе ответила, готова ли стать министром спорта РФ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос журналистов, готова ли она стать министром спорта РФ.

«Каким министром? Я никем не хочу! У меня есть работа, которую я люблю. Не хочу никуда, никакие посты не хочу, мне это все неинтересно. Кстати, первым меня Олег Васильевич поздравил», — передает слова Вяльбе РИА «Новости».

Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году. В прошлом она три раза брала золото Олимпийских игр и 14 раз — чемпионатов мира по лыжным гонкам.

Сегодня российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Для российских лыжников это уже пятая медаль на Играх. Ранее Александр Большунов стал победителем в скиатлоне, а также серебряным призером в гонке с раздельным стартом. Еще два серебра у Натальи Непряевой и Дениса Спицова.

Всего на Олимпиаде в Пекине в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

В медальном зачете сборная России располагается на восьмой позиции, имея в своем активе 13 наград: три золота, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Ранее победительница женской эстафеты Юлия Ступак рассказала о своем настрое на гонку.