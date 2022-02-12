Ступак: мне хотелось настолько расхреначить всех, что начало подшатывать

Лыжница сборной России Юлия Ступак эмоционально прокомментировала выступление в женской эстафете на олимпийских играх в Пекине.

«А насчет настроя… Он был реально крутой. У меня был именно такой злой настрой. Мне именно хотелось настолько расхреначить всех, но на втором круге меня уже начало так подшатывать. Мне уже стало так плохо. Я всегда езжу с уважением к соперницам. Просто я хочу уже эту медаль. Я хочу именно золотую медаль», — передает слова Ступак «Матч ТВ».

Сегодня российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Они опередили своих ближайших конкурентов, сборную Германии, на 18,2 секунды. Бронзовая медаль досталась Швеции.

В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Напомним, что Ступак является двукратным бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане. В 2018 году она стала третьей спринте классическим ходом и женской эстафете.

Следующая гонка у женщин, командный спринт классическим стилем, пройдет 16 февраля.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что победа лыжниц в эстафете — ответ за нападки в адрес России и российского спорта.