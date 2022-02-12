Российскому биатлонисту не хватило менее двух секунд для медали на ОИ

Биатлонист сборной России Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Он проиграл 1,7 секунды норвежцу Тарьей Бё в борьбе за бронзовую медаль. Победителем стал Йоханнес Бё, второе место завоевал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Для Цветкова это уже второе четвертое место на Олимпиаде в Пекине. 8 февраля он финишировал на этой же позиции в индивидуальной гонке.

Сегодня другие российские биатлонисты, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Александр Логинов, финишировали на 11-м, 19-м и 38-м месте соответственно.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Следующая гонка у мужчин состоится 13 февраля.

В общем медальном зачете сборная России занимает восьмую позицию. У россиян в активе три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград. Сегодня российские лыжницы стали первыми в эстафете.

Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры завершатся 20 февраля.

Ранее бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд посоветовал России взять тайм-аут на ближайшие 2-3 Олимпиады.