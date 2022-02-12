Свищев: ждем решения по Валиевой, но победа лыжниц помогла выйти из состояния тревоги

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поздравил российских лыжниц с победой в эстафете на Олимпиаде в России. Он подчеркнул, что этот успех помог выйти из состояния тревоги на фоне ожидания вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой, подозреваемой в применении допинга.

«Последние дни не приносили нам никаких хороших новостей с Олимпиады — только удручающие, только допинг, тревога и ожидание решения CAS. Поэтому сегодняшняя победа тем ценнее, что она помогает нам выйти из этого тревожного состояния. Мы поздравляем всю семью лыжного спорта — завтра, кстати, «Лыжня России», и это шикарный подарок для всех любителей лыж. Этот успех — лучшая мотивация, чтобы родители приводили детишек в лыжи», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Парламентарий также сделал комплимент президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Свищев напомнил, что она, будучи спортсменкой, завоевала большое количество наград, и теперь преумножает свои достижения в ином статусе.

«Елена Вяльбе — красавица, молодец! Она сама — одна из самых титулованных спортсменок в мире, а сейчас еще и один из самых титулованных тренеров. С ее приходом лыжи возродились и стали очень популярны. Мои поздравления и мое восхищение», — высказался Свищев.

Ранее Александр Тихонов прокомментировал успех российских лыжниц в олимпийской эстафете.