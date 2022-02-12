Российские лыжницы выиграли золото в эстафете на ОИ

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Отрыв от второго места, на котором расположились спортсменки из сборной Германии, составил 18,2 секунды. Третье место досталось лыжницам из Швеции.

После третьего этапа россиянки уступали пять секунд, но на финишном этапе 21-летняя российская лыжница Вероника Степанова обогнала соперницу из Германии и принесла нашей стране золотую медаль.

В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.

Для России это золото стало третьим на Олимпиаде в Пекине. Ранее лыжник Александр Большунов стал первым в скиатлоне, а российские фигуристы — в командном турнире.

Мужская эстафетная гонка состоится завтра.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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