В МОК призвали охладить пыл вокруг дела Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс призвал общественность сохранять спокойствие и оставаться уважительными друг к другу.

«Речь идет о 15-летней спортсменке, но места угрозам ни при каких обстоятельствах нет, очень просим оставаться уважительными друг к другу. Я думаю, всем надо принять таблетку для хладнокровия. Мы должны сохранять спокойствие и взаимоуважение. Надо немного охладить свой пыл», — цитирует Адамса «РИА Новости».

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Тогда она стала победителем.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен. На следующий день Валиева оспорила это решение, ее протест был удовлетворен.

Ранее главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что Этери Тутберидзе не позволила бы своим подопечным принимать никакие медицинские препараты.