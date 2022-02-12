Валиева вышла на дневную тренировку на Олимпиаде в Пекине

Фигуристка Камила Валиева вышла на дневную тренировку на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

Также в тренировочном занятии учаcтвует Анна Щербакова. У Алекcандры Труcовой cегодня выходной.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Ранее сообщалось, что выездная панель CAS рассмотрит апелляции по делу фигуристки Камилы Валиевой 12 февраля.

В регламенте Спортивного арбитражного суда говорится, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Таким образом, решение может быть вынесено не позднее вечера (17.20 мск) 12 февраля.