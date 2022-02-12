Стало известно, когда будет принято решение по делу Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит апелляции по делу фигуристки Камилы Валиевой 12 февраля.

11 февраля CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения 15-летней спортсменки, допинг-проба которой дала положительный результат.

В регламенте Спортивного арбитражного суда говорится, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Таким образом, решение может быть вынесено не позднее вечера (17.20 мск) 12 февраля.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

Ранее сообщалось, что глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт поделился мнением о допинг-скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.