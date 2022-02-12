Вяльбе недовольна работой норвежских журналистов и требует новых извинений

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе резко отреагировала на материал норвежского телеканала NRK, в котором утверждается, что она якобы потребовала извинений от короля Норвегии Харальда V.

«Я не произносила слова «король» или Харальд. Сказала, что извиниться должен тот, кто задал этот вопрос! Это все от плохого понимания друг друга. Журналист, задававший мне вопросы на стадионе, записывал разговор на диктофон. Так пусть покажет запись, вместе послушаем. Получается, этому репортеру тоже нужен дешевый пиар.

Теперь пусть NRK извиняются еще и за это, пишут опровержение. Вчера мы встретились с моим коллегой, президентом Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эриком Рёсте. Он принес извинения за поведение норвежских журналистов.

Мы немного обсудили эту тему, я ему сказала, что до конца Игр не буду общаться с норвежскими СМИ, и он все понял. Видимо, Эрик вник в эту ситуацию гораздо глубже, чем журналисты из Норвегии», — приводит слова главы ФЛГР «Чемпионат.com».

Напомним, после победы Александра Большунова в скиатлоне на ОИ-2022 норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что нашего лыжника и всех российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине, из-за чего Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

Ранее сообщалось, что Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров «классикой» с раздельным стартом на Олимпиаде-2022.