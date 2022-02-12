Американский юрист поделился мнением о деле Валиевой

Американский юрист Рэйчел Денхолландер поделилась мнением о допинговом скандале вокруг россиянки Камилы Валиевой, передает Reuters.

«Мы видим невероятный ущерб, который был нанесен ребенку, находившемуся под контролем взрослых. Взрослых, которые ценят ее не за то, какая она есть, а за то, что она может для них сделать», — сказала Денхолландер.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее сообщалось, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет заседание по делу фигуристки Камилы Валиевой в онлайн формате.