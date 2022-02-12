Канделаки назвала причину допингового скандала вокруг Валиевой

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки высказалась о ситуации вокруг скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат.

«Уничтожение российского спорта на международной арене — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией. Как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом», — написала Канделаки в Telegram.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов обратился к фигуристе Камиле Валиевой.