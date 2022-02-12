Форвард «Ак Барса» — Валиевой: правда обязательно победит

Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов обратился к фигуристе Камиле Валиевой.

«Камила, Татарстан и Россия поддерживают тебя, думай только о соревнованиях и верь в свои силы. Я знаю сам – правда обязательно победит», — передает слова Зарипова Twitter «Ак Барса».

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву, чья допинг-проба дала положительный результат.