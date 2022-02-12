Российский лыжник Якимушкин сравнил себя с пешеходом после гонки с раздельным стартом

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал выступление в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, россиянин занял 12-е место.

«Сегодня ощущал себя «пешеходом». Не мог догнать людей, которых пролетал на Кубке мира. Мне не в чем себя упрекнуть. Я старался, получилось не то, возможно, не в ту сторону старался», — написал Якимушкин в Instagram.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины.

1. Ийво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский лыжник Александр Большунов высказался о серебре, которое он выиграл в гонке на 15 километров «классикой» с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине