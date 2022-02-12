Большунов заявил, что ему не хватает золотых медалей Олимпиады

Российский лыжник Александр Большунов высказался о серебре, которое он выиграл в гонке на 15 километров «классикой» с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Впереди еще есть гонки, в которых можно побороться за золото. Надеюсь, получится побороться. Все-таки не хватает мне золотых медалей. Увидим, что будет дальше», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины.

1. Ийво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия).

Напомним, Большунов выиграл в Пекине золотую медаль в скиатлоне.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее финский лыжник Ийво Нисканен высказался о своей победе в индивидуальной гонке классическим стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.