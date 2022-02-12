Тренер сборной Чехии по хоккею об игре с Россией: это принципиальный матч

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан поделился ожиданиями от матча группового этапа Олимпиады против России, передает «Чемпионат.com».

«Мы больше не можем бороться за первое место в группе. Но, конечно, мы хотим обыграть Россию. Для нас это принципиальный матч. Россияне не пропускали на Олимпиаде, постараемся им забить», — сказал Пешан.

11 февраля состоялся второй хоккейный матч группового этапа Олимпиады-2022 для сборной России. Россияне одержали победу над командой Дании со счетом 2:0. Голы на счету нападающих Павла Карнаухова и Кирилла Семенова.

В стартовом матче турнира Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0.

В следующем матче Россия сыграет с Чехией 12 февраля. Встреча начнется в 16:10 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев по хоккею оценил игру национальной команды в рамках второго тура групповой стадии на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.