Роднина: скандалом с Валиевой мы подталкиваем ISU к поднятию возрастного ценза

Бывшая фигуристка Ирина Роднина считает, что из-за скандала с Камилой Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) может поднять возрастной ценз в фигурном катании, передает Sport24.

«Этим скандалом с маленькой фигуристкой мы подталкиваем ISU к поднятию возрастного ценза. Мы толкаем себя туда, куда мы не хотим идти», — сказала Роднина.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее экс-фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о ситуации вокруг россиянки Камилы Валиевой.