Фигуристка Слуцкая заявила, что Валиева достойна золота Олимпиады

Экс-фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о ситуации вокруг россиянки Камилы Валиевой.

«Давайте мысленно поддержим девушку, пожелаем ей удачи от всей души. Камила, несомненно, достойна олимпийского золота, и об этом уже знает весь мир», — написала Слуцкая в Instagram.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее немецкое издание Sportschau со ссылкой на источники в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) написало, что положительный допинг-тест Камилы Валиевой связан с появлением в группе Этери Тутберидзе доктора Филиппа Шветского.