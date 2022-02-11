Расписание Олимпиады-2022 на 12 февраля

В девятый день Олимпийских игр — 2022 в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.

Сноуборд

05:55 Смешанные команды, кросс (участники из России: Даниил Донских и Кристина Пауль)

Лыжные гонки

10:30 Женщины, 4х5, эстафета (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова)

Конькобежный спорт

11:55 Мужчины, 500 м (Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Виктор Муштаков)

Биатлон

12:00 Мужчины, 10 км, спринт (Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов)

Прыжки на лыжах с трамплина

15:00 Мужчины, большой трамплин LH (Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев, Евгений Климов)

Скелетон

16:55 Женщины, одиночки (Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова)

Керлинг

04:00 Женщины. Россия — Корея

Хоккей

07:05 Женщины, ¼ финала. Россия — Швейцария

Фигурное катание

14:00 Танцы на льду, ритм-танец (Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин)

Керлинг

15:00 Женщины. Россия — Япония

Хоккей

16:10 Мужчины. Группа В. Россия — Чехия

Ранее сообщалось, что сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Игр. В активе российских спортсменов 12 наград: две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.