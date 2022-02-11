Роднина отреагировала на политическое заявление украинского скелетониста на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала политическое заявление украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Спортсмен продемонстрировал плакат в виде украинского флага с надписью «No War in Ukraine» («Нет войне на Украине»).

«Политические акции на Играх запрещены правилами. Если будет выявлен политический характер заявлений украинского спортсмена, то должны быть приняты определенные меры пресечения.

Если даже за какие-то публикации в Интернете людей могут удалить с Игр, то такие поступки тоже должны быть наказуемы. Есть слово «нельзя». За этим стоит определенная форма наказания. Безусловно, спортсмен должен будет его понести», — приводит слова депутата Sport24.

Напомним, согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК) на Играх запрещены политические демонстрации, акции и жесты.

Ранее сообщалось, что МОК не будет наказывать Владислава Гераскевича за политическую акцию на Олимпиаде.