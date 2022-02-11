Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ, пока перед ней не извинится король Норвегии

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт сообщил, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пообещала продолжать бойкот норвежских СМИ до тех пор, пока ей не принесет извинения король страны Харальд V.

Напомним, после победы Александра Большунова в скиатлоне на ОИ-2022 Сальтведт заявил, что нашего лыжника и всех российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине, из-за чего Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

«Наш русскоговорящий репортер на стадионе поговорил с Вяльбе. Она выступила с рядом высказываний против меня, NRK и норвежцев, о нашей пропаганде и о том, что мы не умеем проигрывать. По ее словам, она будет бойкотировать все норвежские СМИ, пока не получит извинения от короля Харальда.

Вяльбе полагает, что я обвиняю Большунова в употреблении допинга, но это не так. Я пишу, что Спицов и Большунов невиновны. Они — подарок для лыжных гонок. Речь идет о международном виде спорта, которому не удалось задать пример на будущее, и это большая проблема», — цитирует журналиста SVT.

Ранее сообщалось, что Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров «классикой» с раздельным стартом на Олимпиаде-2022

Победителем заезда стал финн Ийво Нисканен. Бронзы удостоился норвежец Йоханнес Клебо.