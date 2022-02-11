В РУСАДА объяснили задержку с проверкой допинг-пробы Валиевой

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что задержка с проверкой допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой связана со случаями заражения коронавирусом среди персонала в лаборатории Стокгольма.

Как отмечают в агентстве, тест был сделан еще 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, однако его результаты поступили в РУСАДА только 7 февраля.

«Причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина», – говорится в заявлении РУСАДА.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения 15-летней спортсменки от ОИ. Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее сообщалось, что РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Камилы Валиевой.

«Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – говорится в заявлении.