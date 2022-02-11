Плющев: у сборной России по хоккею просто убогая игра в атаке

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев по хоккею оценил игру национальной команды в рамках второго тура групповой стадии на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«У нашей сборной просто убогая игра в атаке. Если ничего не делать с этой игрой, то мы, конечно, далеко пройдем. В какой хоккей мы вообще играем? Если это системный хоккей, то я наконец понял, что это такое (смеется)», — приводит слова Плющева «Чемпионат.com».

Специалист уверен, что с такой игрой сборная России не сможет побороться с соперниками в плей-офф турнира.

«Не стоит расслабляться и считать, что все задачи уже выполнены. Хотя какие у нас задачи? Золото Олимпийских игр? Им пока и не пахнет», – добавил Плющев.

Сегодня состоялся второй хоккейный матч группового этапа Олимпиады-2022 для сборной России. Россияне одержали победу над командой Дании со счетом 2:0. Голы на счету нападающих Павла Карнаухова и Кирилла Семенова.

В стартовом матче турнира Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0.

В следующем матче Россия сыграет с Чехией 12 февраля. Встреча начнется в 16:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф Олимпиады-2022.