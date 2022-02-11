Американская журналистка назвала Россию «величайшей допинговой нацией со времен Восточной Германии»

Американская журналистка Кристин Бреннан отреагировала на информацию о том, что допинг-проба Камилы Валиевой официально дала положительный результат.

»Валиева сдала положительный допинг-тест еще 25 декабря. Это величайшая допинговая нация со времен Восточной Германии? Россия пыталась скрыть этот факт?» — написала Бреннан в Twitter.

Скандал вокруг допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. В пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля.

Ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на официальное подтверждение того, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.