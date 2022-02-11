CAS вынесет решение по делу Валиевой до 15 февраля, ее допинг-проба дала положительный результат

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 15 февраля, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу Международного агентства тестирования (ITA).

Отмечается, что допинг-проба спортсменки официально дала положительный результат. Международный олимпийский комитет (МОК) воспользуется своим правом подать апелляцию в CAS. В МОК не будут ждать решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это связано с тем, что решение о дальнейшей судьбе Валиевой на Олимпиаде надо принять до начала соревнований женщин в одиночном катании.

Скандал вокруг допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. В пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля.

Ранее российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова не стали отвечать на вопросы журналистов после тренировки, которая прошла в олимпийском Пекине.