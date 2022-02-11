Американская фигуристка назвала россиянок сумасшедшими

Американская фигуристка Алиса Лью поделилась ожиданиями от выступлений россиянок в одиночном катании на Олимпиаде, передает «Чемпионат.com».

«Русские девушки с их квадами – просто сумасшедшие. В хорошем смысле сумасшедшие. Они очень хороши. Квады во второй части программы – это сумасшествие», — сказала Лью.

В командном турнире Олимпиады, на котором Россия заняла первое место, принимали участие Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее старший юрист компании SILA International Lawyers Сергей Лысенко рассказал в интервью «Газете.Ru», какое наказание может грозить сборной России по фигурному катанию, завоевавшей золотые медали командного турнира на Олимпийских играх в Пекине — 2022, если подтвердится информация о допинге Камилы Валиевой.