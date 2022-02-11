Валиева появилась на тренировке фигуристок

Российская фигуристка Камила Валиева появилась на тренировке, сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, ранее появилась информация, что Валиева не присутствует на занятии, а на льду находятся Анна Щербакова и Александра Трусова. Стоит отметить, что Валиева вышла на лед посреди тренировки.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.