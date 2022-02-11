Спортивный психолог дал совет Валиевой

Спортивный психолог Александра Хусаинова посоветовала фигуристке Камиле Валиевой не общаться с родителями после пекинской Олимпиады, во время которой произошел допинговый скандал с участием спортсменки, передает mk.ru.

«Надеюсь, что Камила сейчас не общается с родителями. Мамы могут навредить тем, что желают лучшего для ребенка. Спортсмен уже забыл про боль, а мама напомнит, и он начнет думать об этом», — сказала Хусаинова.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать фигуристку Камилу Валиеву.