Элтон Джон поздравил фигуриста Нэйтана Чена с победой на Олимпиаде

Музыкант Элтон Джон поздравил американца Нэйтана Чена с победой на Олимпиаде.

«Поздравляю Нэйтана Чена с золотой медалью на Олимпиаде, которую он завоевал в произвольной программе под Rocket man», — написал Элтон Джон в Twitter.

Напомним, Чен выступал под попурри из композиций Элтона Джона Goodbye yellow brick road, Rocket man и Bennie and the jets.

Серебро и бронзу завоевали японцы Юма Кагияма и Сема Уно. Двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю стал четвертым. Лучший из россиян Евгений Семененко занял восьмое место, Марк Кондратюк — 15-е, Андрей Мозалев — 19-е.

Ранее фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «Газете.Ru» оценила результаты в мужском одиночном катании по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде в Пекине.